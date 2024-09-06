خطوة جديدة من الجنائية الدولية بشأن إسماعيل هنية

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إنها أنهت إجراءاتها ضد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية بعد استشهاده في يوليو/تموز الماضي.

وذكرت أن المدعي العام للمحكمة كريم خان أسقط الطلب المقدم بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق إسماعيل هنية “بسبب تغير الظروف نتيجة موته”.

وأضافت أنه “نتيجة لذلك، فإن (المحكمة) تنهي الإجراءات ضد إسماعيل هنية”.

وتدرس المحكمة حاليًا طلب إصدار أوامر اعتقال لقادة من إسرائيل و(حماس)، كانت قد تسلمته في وقت سابق من هذا العام.

وطلب خان، في مايو/أيار الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي البيان نفسه، طلب خان إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حركة (حماس) يحيى السنوار وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف.