شاهد: القسام تنشر الرسالة الأخيرة للأسير الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرغ

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، “فيديو” للأسير الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولن، والذي عثر جيش الاحتلال على جثمانه رفقة جثامين 5 أسرى آخرين يوم الأحد الماضي في قطاع غزة.

وقال الأسير بولن، الذي كان يحمل الجنسية الإسرائيلية والأمريكية في “فيديو” نشرته القسام الخميس، إنه يحاول منذ احتجازه في غزة البقاء على قيد الحياة، وذلك في ظل عدم وجود مساعدة طبية، والقليل من الطعام والماء، وفقًا لبولن.

ووجه بولن انتقادات حادة لبلاده قائلًا “لا أتذكر آخر مرة رأيت فيها الشمس أو شممت الهواء في الخارج، والأسوأ من ذلك كله هو أن بلدي إسرائيل تحاول قصفي دون توقف، حتى لا يضطروا إلى تحمل المسؤولية والتوصل إلى اتفاق، وحتى لا يتركوا أثر لخطأهم وتركي وراءهم”.

وأضاف “إنني أطلب منك أيها الرئيس -الأمريكي- بايدن وأنتوني بلينكن -وزير الخارجية الأمريكي-، وجميع زملائي المواطنين الأمريكيين أن تفلعوا كل ما في وسعكم لوقف الحرب، ووقف هذا الجنون وإعادتي إلى منزلي”.

ويعد “ُفيديو” بولن ضمن سلسلة من المقاطع التي نشرتها القسام وتضمن مشاهد للأسرى الـ6 الذين عثر الاحتلال على جثثهم في أحد الأنفاق في رفح.

واختتمت كتائب القسام “الفيديو” بالتأكيد على أن صفقة التبادل تعني “الحرية والحياة”، فيما يعني الضغط العسكري، والذي ينتهجه جيش الاحتلال، “الموت والفشل”، كما أكدت القسام على أن “الوقت ينفد” للأسرى الإسرائيليين، وكتبت القسام ذلك بثلاثة لغات، العربية والعبرية والإنجليزية.

والأسير بولن كان من أبرز وجوه الأسرى الإسرائيليين في غزة، إذ ظهر في مقطع مصور سابق نشرته القسام في أبريل/نسيان الماضي، وهو يهاجم بشدة الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا “يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لأنكم أهملتمونا مع آلاف المواطنين الآخرين، آن الأوان لتسليم المفاتيح وإخلاء الوزارات وتجلسوا في بيوتكم”.