شاهد: حزب الله يشن هجومًا بالمسيرات والصواريخ على مواقع إسرائيلية

واصل حزب الله اللبناني، استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، وكشف الخميس عن سلسلة من العمليات الجديدة.

وأعلن الحزب عبر 8 بيانات منفصلة عن استهداف مواقع عسكرية، فيما نشر 3 مقاطع “فيديو” لعمليات قصف مواقع إسرائيلية.

ووثق حزب الله عملية قال إنها لقصف مستوطنة “نؤوت مردخاي” شمالي إسرائيل، مشيرًا إلى أنه نفذ هذه العملية بتاريخ بتاريخ الأربعاء.

وأظهرت المشاهد لحظة انطلاق الصواريخ من أحد قاذفات الصواريخ التابعة للحزب، كما وثقت مشاهد أخرى لحظة سقوط صواريخ على المستوطنة المستهدفة.

ونشر الحزب مشاهد أخرى قال إنها لاستهداف تجهيزات تجسسية في موقع “حدب يارون” التابع لجيش الاحتلال على الحدود الجنوبية للبنان.

كما نشر الحزب مشاهد قال إنها لاستهداف موقع “بركة ريشا” التابع لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وفيما يلي حصيلة عمليات حزب الله ليوم الخميس: