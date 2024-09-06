شاهد: حزب الله يشن هجومًا بالمسيرات والصواريخ على مواقع إسرائيلية
6/9/2024
واصل حزب الله اللبناني، استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، وكشف الخميس عن سلسلة من العمليات الجديدة.
وأعلن الحزب عبر 8 بيانات منفصلة عن استهداف مواقع عسكرية، فيما نشر 3 مقاطع “فيديو” لعمليات قصف مواقع إسرائيلية.
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ووثق حزب الله عملية قال إنها لقصف مستوطنة “نؤوت مردخاي” شمالي إسرائيل، مشيرًا إلى أنه نفذ هذه العملية بتاريخ بتاريخ الأربعاء.
وأظهرت المشاهد لحظة انطلاق الصواريخ من أحد قاذفات الصواريخ التابعة للحزب، كما وثقت مشاهد أخرى لحظة سقوط صواريخ على المستوطنة المستهدفة.
ونشر الحزب مشاهد أخرى قال إنها لاستهداف تجهيزات تجسسية في موقع “حدب يارون” التابع لجيش الاحتلال على الحدود الجنوبية للبنان.
كما نشر الحزب مشاهد قال إنها لاستهداف موقع “بركة ريشا” التابع لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وفيما يلي حصيلة عمليات حزب الله ليوم الخميس:
- هجوم مركب بسرب من المسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشيا على ثكنة “راموت نفتالي”، مؤكدًا تحقيق إصابات دقيقة.
- شن الحزب هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، و”أصابت هدفها بدقة”.
- شن الحزب هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا، مستدفة أماكن استقرار وتموضع الضباط والجنوب، مؤكدًا تحقيق إصابة الأهداف بدقة.
- استهداف تجمع لجنود الاحتلال في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.
- استهداف موقع المالكية الإسرائيلي بقذائف مدفعية، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.
- استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفر شويا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.
- استهداف موقع حنيتا الإسرائيلي بقذائف المدفعية، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.
المصدر : الجزيرة مباشر