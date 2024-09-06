سياسة|قطاع غزة

صوت “أبو عبيدة” وأغنية “كايروكي”.. القسام تبث نشيد الصمود في غزة حتى النصر (فيديو)

“مش فارقة العالم يتكلم.. مُوت حُر وما تعيشُ مِسلّم، تِلهم جيل ورا جيل يتعلّم”

صورة أرشيفية من 2014 لمقاتل من كتائب القسام داخل أحد الأنفاق
مدة الفيديو 01 minutes 29 seconds
6/9/2024

على وقع جزء من أغنية لفريق “كايروكي” المصري، بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعا مصورا يظهر مقتطفات من خطاب سابق للناطق باسم القسام، أبو عبيدة، يقول فيه “نحن غزة، بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها، والذي سنذكركم في كل مرة بأنها مقبرة للغزاة، ووحل لا قاع له للمحتلين عبر العصور”.

“وإن جندنا لهم الغالبون”

ووثق المقطع لقطات لصمود سكان القطاع أمام حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال، وسط تصدي رجال المقاومة لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع خلال الفترة الماضية، ثم اختتم بتلاوة قرآنية بصوت أبي عبيدة لقوله تعالى {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون}، مصحوبة بترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية.

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ومنذ الاثنين الماضي، بدأت القسام في بث عدد من الرسائل، حمّلت فيها الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو والأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أكد أبو عبيدة، في وقت سابق، أن إصرار رئيس وزراء الاحتلال على تحرير الأسرى بالضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة، سيعني عودتهم داخل توابيت.

“تلك قضية”

وتصدر اسم الفنان المصري أمير عيد صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت المقاومة الفلسطينية مقطع الفيديو، مستعينة فيه بأغنيته “تلك قضية” والتي طرحها دعما للشعب الفلسطيني.

فرقة كايروكي المصرية (فيسبوك)

وتقول كلمات الأغنية، التي كتبها الشاعر المصري مصطفى إبراهيم “كيف تعيش في سجنٍ واسع؟ زنازينه من نار ورماد، وتقوم من تحت الأنقاض تتشعلق في رقاب القاتل، تجمع أشلاءك وتقاتل وتورّي الدنيا الكدابة كيف يسير قانون الغابة، من أين طريق الحرية ومن أين تؤتى الدبابة؟”.

وتضيف “مش فارقة العالم يتكلم، موت حر وما تعيشُ مِسلّم، تلهم جيل ورا جيل يتعلم، كيف يعيش ويموت لقضية”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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