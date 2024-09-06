فتى غزّي يتحدى الحرب بآلته الموسيقية ويغني للأطفال (فيديو)

حاملًا آلته الموسيقية على ظهره وراكبًا دراجته، يسير الفتى الغزي يوسف سعد (15 عامًا)، في الشوارع المدمرة وسط مدينة جباليا في قطاع غزة، ليعزف الموسيقى للأطفال الذين يعيشون أهوال الحرب اليومية.

يقول يوسف من فوق ركام بيته المدمر: “بيتنا كان عبارة عن مدينة أحلام، كل أحلامنا كانت موجودة فيه”.

ويضيف أنه كان يحلم أن يصبح موسيقيًا، وكان قبل الحرب يتدرب على العزف على آلة العود في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في غزة.

التخفيف عن الأطفال

يحاول يوسف أن يخفف عن الأطفال في غزة من خلال عزف الموسيقى، وعن ذلك يقول “نخاطر بنفسنا عشان خاطر الأطفال ونرفه عنهم ونغير نفسياتهم. اللي بتلاقيه مصاب واللي بتلاقيه أبوه مستشهد أو أمه مستشهدة”.

وتمنى يوسف، أن تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة “وترجع الحياة زي ما كانت قبل”.

ويؤكد الفتى الفلسطيني أن الأطفال في غزة صامدون “رغم كل اللي بيصير فينا من إبادة جماعية”، مضيفًا: “إذا كنت ستعيش فلتعش حرًا أو فلتمت واقفًا مثل الأشجار”.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40878 شهيدًا و94454 مصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.