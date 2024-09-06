كتائب المجاهدين تبث مشاهد نسف جرافة إسرائيلية في مخيم جنين (فيديو)

نشر الإعلام العسكري لكتائب المجاهدين -الجناج العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية- مشاهد مصورة قالت إنها لتفجير عبوة ناسفة “بجرافة صهيونية” وإصابتها بشكل مباشر في شارع (أبو العسل) بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، لتظهر الدبابة الإسرائيلية وهي تنفجر قبل أن تشتعل فيها النيران.

ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية مع الحملة الأمنية والاقتحامات الإسرائيلية، بين إسرائيل ومختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، لا سيما في المدن الشمالية منها بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة التي شنتها إسرائيل عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطيني في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تجتاح عموم القطاع ما خلّف حتى الآن نحو 41 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، إضافة للدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية في محافظات ومدن القطاع، لا سيما بعد الاستهداف المباشر للمنشآت المدنية، فضلًا عن التسبب بمجاعة كارثية بسبب الحصار الذي اشتد من بداية العدوان، بحسب منظمات إنسانية أممية ودولية.