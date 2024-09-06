محام فرنسي يقاضي إسرائيل.. صلاح حموري يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل شكواه (فيديو)

بعد شكوى قدمها المحامي الفلسطيني الفرنسي (صلاح حموري) للمحاكم في باريس متهما إسرائيل باعتقاله تعسفا وتعذيبه، قرر قاض فرنسي فتح تحقيق في قضيته.

وندد المقدسي حموري في حوار مع الجزيرة مباشر بظروف اعتقاله وطرده عام 2022، وقال “القاضي قرر فتح القضية قبل عدة أسابيع، وأنهم الآن في مرحلة جمع الدلائل الإضافية، كما سيباشر القضاء الفرنسي في التحقيق بالانتهاكات التي تعرضت لها”.

وأكد المعتقل الفلسطيني السابق أن إسرائيل لن تتعامل مع أي لجنة تحقيق لأنها تتعامل كدولة فوق القانون الدولي، مشدداً على أن ذلك “لن يثني القاضي ولجنة التحقيق عن القيام بعملهم”.

تفاصيل الشكوى

وفيما يتعلق بطبيعة وفحوى الاتهامات التي تم توجيهها لمسؤولي دولة الاحتلال، قال حموري “التهم التي تم توجيهها لدولة الاحتلال وقادته هي موضوع الملاحقة المستمرة، والاعتقال الإداري، والتعذيب النفسي والجسدي في سجون الاحتلال والانتهاكات التي تعرضت لها مع غيري خاصة في فترة الإضراب عن الطعام عام 2022”.

وأكد حموري أن هذه الممارسات للاحتلال، والتي يتعمد فيها استهداف الناشطين، لاسيما بعد إبعاده من القدس وسحب إقامته الدائمة فيها، تهدف لردع الأجيال القادمة وتحييدها عن الموضوع النضالي من أجل فلسطين، وأن ما حصل معه يمثّل رسالة للفلسطينيين من أجل ردعهم وإبعادهم عن القضايا الوطنية، بحسب تعبيره.

وكان قاصٍ فرنسي قد رفع مذكرة أصدرها بتاريخ 17 يوليو الماضي، وجاء فيها أن “حقيقة ممارسات سوء المعاملة التي تعرض لها المدّعي وندد بها، تبدو معقولة والوقائع التي ندد بها من شأنها أن تشكل انتهاكات جنائية تتعلق بأعمال تعذيب وأعمال وحشية”.

“رغما عن إسرائيل”

في السياق ذاته، لفت محاميا المقدسي صلاح حموري (39 عاما) وليام بوردون وفانسان برينغارث أن “عدم تعاون إسرائيل لن يمنع التحقيق وتوجيه استدعاءات إلى الأشخاص الضالعين”.

كما أكد المحاميان في الدعوى أن “حموري تعرّض إلى مضايقات مكثّفة من السلطات الإسرائيلية وحرمان من حقوقه الأساسية” وأنه كان “عرضة لاعتقالات تعسفية متكررة وتعرّض للتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية”.