هانتر بايدن قد يواجه حكما بالسجن 17 سنة.. ماذا فعل نجل الرئيس الأمريكي؟

من المقرر تحديد موعد الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2024

أقر هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، بأنه “مذنب” فيما يتعلق بقضايا ضريبية اتحادية، وَفق إفادة وسائل إعلام عدّة نقلا عن صحفيين حضروا الجلسة في قاعة المحكمة.

وجاء اعتراف هانتر بالذنب في اليوم نفسه الذي كان من المقرر أن يشهد محاكمته باختيار هيئة محلفين في لوس أنجلوس. ومن المقرر حاليا تحديد موعد الحكم في ديسمبر/كانون الأول، وَفق قناتيْ (سي. إن. إن)، و(إن. بي. سي).

وفي البداية، قال هانتر بايدن (54 عامًا) إنه يعتزم تقديم التماس ألفورد، الذي بموجبه يعترف بالتهم مع الحفاظ على براءته، لكنه قرر لاحقا الاعتراف بالذنب بعد اعتراض المدعين.

وتجدر الإشارة إلى أن هانتر متهم بعدم دفع ضرائب قدرها 1.4 مليون دولار على مدى العَقد الماضي، إذ صرف الأموال بدلا من ذلك على رفاهيته والجنس والمخدرات، وَفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويمكن أن تصل العقوبة على هذه التهم إلى السجن لمدة 17 عاما إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دولار.

وكرّر الرئيس جو بايدن مرارا أنه لن يصدر عفوا عن نجله في حال الإدانة.