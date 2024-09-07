أردوغان يتحدث عن “الخطوة الوحيدة” التي ستوقف “غطرسة إسرائيل”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن “الخطوة الوحيدة التي ستوقف الغطرسة والبلطجة وإرهاب الدولة الإسرائيلي هي تحالف الدول الإسلامية”.

وأضاف أردوغان، في كلمة خلال مؤتمر طلاب مدارس الأئمة والخطباء، أنه “يجب على الدول الإسلامية أن تستيقظ في مثل هذه الفترة الحرجة، وإدراك الخطر المحدق وتعزيز التعاون فيما بينها”.

ودعا الرئيس التركي جميع الدول الإسلامية إلى اتخاذ “موقف مناهض للاحتلال الإسرائيلي الذي من غير المعروف الحد الذي سيقف عنده”.

وقال إن الخطوات التي اتخذتها تركيا فيما يتعلق بعلاقاتها مع مصر وسوريا “تهدف إلى تأسيس محور تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد” لإسرائيل.

وذكر الرئيس التركي أن إسرائيل ترتكب الآن “إبادة جماعية” في الضفة الغربية أيضًا بعد قطاع غزة، في محاولة منها لاحتلال تلك المناطق، مؤكدًا أن “ما يحدث في غزة ليس حربًا بين إسرائيل وفلسطين، بل صراع بين الصهيونية التوسعية والمسلمين المدافعين عن وطنهم”.

وقال أردوغان إن “الأراضي الفلسطينية تتعرض للاحتلال شبرًا شبرًا من قِبل الصهاينة، منذ انسحاب الدولة العثمانية من هناك عام 1918”.

وأضاف أن “إسرائيل لن تتوقف (في غزة)، بل ستحتل رام الله أيضًا إن استمرت بهذا الشكل، وستضع مناطق أخرى نصب عينيها إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا”.

وتابع “سيطمعون في أراضي وطننا بين (نهرَي) دجلة والفرات، ويعلنون صراحة من خلال الخرائط التي يلتقطون الصور أمامها، أنهم لن يكتفوا بغزة”.

وأشار إلى أن هذا ما يدفعه للقول إن “(حركة) حماس تقاوم باسم المسلمين، وتدافع ليس عن غزة فحسب، بل عن الأراضي الإسلامية وعن تركيا أيضَا”.