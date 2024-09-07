الجزائر.. بدء التصويت في انتخابات الرئاسة

انطلقت في الجزائر، صباح السبت، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات، يتنافس فيها 3 مرشحين يمثلون تيارات سياسية مختلفة.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحًا (7:00 توقيت غرينتش). وتستمر عملية التصويت من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً (18:00 ت.غرينتش)، مع إمكانية التمديد ساعة واحدة بقرار من سلطة الانتخابات.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في هذه الانتخابات 23 مليونًا و486 ألفًا و61 ناخبًا مسجلين داخل الجزائر، فيما شرع الناخبون خارج البلاد في التصويت الاثنين الماضي، وبلغ عددهم 865 ألفًا و490، ويواصلون التصويت اليوم.

وكانت الانتخابات الأخيرة قد أجريت في ديسمبر/كانون الأول 2019، وفاز فيها الرئيس تبون بنسبة 58%.

المرشحون في الانتخابات الجزائرية

يتنافس في الانتخابات كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) يوسف أوشيش.

واختار تبون الذي يترشح مستقلًا، شعار “من أجل جزائر منتصرة”، وأعلنت أحزاب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا) والتجمع الوطني الديمقراطي (وطني/قومي) وجبهة المستقل (وطني/قومي)، وحركة البناء الوطني (إسلامي)، دعمها له.

فيما اختار المرشح حساني شريف “فرصة” شعارًا لحملته الدعائية. أما ممثل جبهة القوى الاشتراكية أوشيش فاستقر على عبارة “رؤية للغد”.

وتُعد هذه ثاني انتخابات رئاسية تتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كانت تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.