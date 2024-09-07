المقدسيون يردون على تصريحات بن غفير بشأن الصلاة في المسجد الأقصى (فيديو)

أكد مقدسيون لقناة الجزيرة مباشر تمسّكهم بالصلاة في المسجد الأقصى، ورفضهم تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن بناء كنيس في ساحات الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وأكدت نفيسة خويص، وهي إحدى المرابطات اللاتي يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولهن المسجد الأقصى، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتدنيس المسجد الأقصى، قائلة “إحنا الشعب الجبار لن نسكت ولن نركع”.

وأضافت بحسرة “أشعر بالقهر عند منعي لدخول المسجد من قِبَل الاحتلال دون أي سبب وأنا منزلي في محيط المسجد”.

أما سميح إدريس فأكد أن “المسجد الأقصى هو مسرى الرسول ﷺ، وهو جزء من عقيدة المليارات من المسلمين حول العالم”، مؤكدًا أنه لا يمكن وصف مقدار حب المقدسيين للمسجد الأقصى.

بدورها، قالت مريم الصالحي إنها تحب الصلاة داخل المسجد الأقصى، وتشعر بالراحة والسكينة في المكان، مشيرة إلى أنه مسرى الرسول ﷺ.

أطفال القدس أيضًا أكدوا تمسّكهم بالمسجد الأقصى، وقال حمزة صيام إنه يحرص على الصلاة فيه لأنه مسرى الرسول ﷺ، كما أن هناك الكثير من الأطفال الذين يأتون إلى المكان للصلاة واللعب في باحاته.

واقتحم بن غفير المسجد الأقصى 6 مرات منذ توليه حقيبة وزارة الأمن القومي مطلع عام 2023، و3 مرات منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.