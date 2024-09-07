كتائب المجاهدين تبث مشاهد لعدد من عملياتها ضد قوات الاحتلال في جنين (فيديو)

كشفت كتائب المجاهدين عن عدد العمليات التي نفذها مقاتلوها في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العملية العسكرية التي شنها خلال الأيام الماضية.

كما نشرت كتائب المجاهدين، مساء السبت، مشاهد لعدد من العمليات التي نفذتها ضد قوات الاحتلال في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم كتائب المجاهدين في الضفة المحتلة “أبو عمر” في بيان إن الكتائب نفذت نحو 40 مهمة عسكرية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، مضيفا أن ذلك شمل “عمليات إطلاق نار واشتباك وتفجير عبوات ناسفة وإلقاء قنابل وغيرها”.

وأوضح “أبو عمر” أن الكتائب نفذت 13 عملية إطلاق نار واشتباك بالأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما فجرت 10 عبوات ناسفة في آلياته وجنوده في مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية.

وفي مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس، شمال غربي الضفة، قال “أبو عمر” إن الكتائب نفذت “8 عمليات إطلاق نار واشتباك” مع قوات الاحتلال، كما فجرت “6 عبوات ناسفة” في آلياته.

وأضاف الناطق باسم كتائب المجاهدين أن مقاتليها في مدينة الخليل، جنوبي الضفة، ألقوا “العديد من العبوات المحلية تجاه مغتصبة كرم تسور المقامة على شمال الخليل”.

ووجه “أبو عمر” في بيانه التحية إلى “شعبنا وأهلنا في الضفة الأبية، لا سيما أهلنا في جنين وطولكرم الذين ساندوا أبناءهم وإخوانهم في فصائل المقاومة وكانوا عمقاً حقيقيا لمقاومتهم في وجه العدو الغاصب”.

وحذر الناطق باسم كتائب المجاهدين الاحتلال الإسرائيلي من أن ضرباتها “سوف تتواصل من حيث لا يحتسب وأن إجراءاته المشددة لن تمنعنا من النيل منه ومن جيشه المأزوم وقطعان مستوطنيه الجبناء”.

ودعا البيان كل أبناء الشعب “لحمل السلاح في وجه العدو وجعله يدفع ثمن جرائمه الجبانة”، مؤكدا أنه لن يرتدع “عن جرائمه ومخططاته الهادفة لتصفية قضية فلسطين وتهجير الشعب إلا بالقوة والمقاومة”.