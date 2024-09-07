لابيد: على إسرائيل وقف حرب غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم السبت، إلى إبرام صفقة مع حركة حماس لإعادة الأسرى بغزة وإنهاء الحرب على القطاع.

وقال لابيد، وهو رئيس حزب هناك مستقبل، في تدوينة بحسابه على منصة إكس: علينا إبرام صفقة (تبادل أسرى)، وإنهاء الحرب، وإصلاح البلاد.

לעשות עסקה, לסיים את המלחמה, לתקן את המדינה. pic.twitter.com/t2fN2W4qfx — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) September 7, 2024

60% يؤيدون الصفقة

ويتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر شرطًا للموافقة على صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط اتهامات له من قبل سياسيين وإعلاميين بعرقلة الصفقة خوفًا من انهيار حكومته.

من جانبه، قال ميكي ليفي عضو الكنيست من حزب لابيد، للإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم السبت: حتى شهر مايو/أيار الماضي، لم يكن محور فيلادلفيا مطروحًا على الطاولة.

وأضاف: الخوف من سقوط الحكومة، والخوف من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش اللذّين يمسكان برقبة نتنياهو هو ما أدى إلى ذلك.

وحذر ليفي من مقتل العديد من جنود الجيش الإسرائيلي عبثًا حال البقاء بمحور فيلادلفيا.

وكشف استطلاع رأي للقناة الـ12 العبرية الخاصة، أمس الجمعة، أن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من غزة أكثر أهمية من البقاء في فيلادلفيا.

ويُصر نتنياهو على استمرار احتلال محور فيلادلفيا، ويدّعي أنه يتم تهريب أسلحة إلى قطاع غزة عبر أنفاق تحت المحور.

وقال في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي: بمجرد أن غادرنا جانبنا من محور فيلادلفيا، دخلت الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار والذخيرة ومعدات تصنيع الأسلحة ومعدات حفر الأنفاق.