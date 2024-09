هآرتس: إسرائيل تُحوّل الضفة الغربية إلى غزة جديدة تمهيدًا لضمها

سلطت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في مقالتها الافتتاحية الضوء على الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وشبهت ما يجري هناك بمحاولة تحويل الضفة إلى غزة.

وذكرت الصحيفة “لقد قررت إسرائيل تحويل الضفة الغربية إلى قطاع غزة، فنفس طرق التشغيل هي نفسها، وكذلك الأسلحة والأهداف متشابهة أيضًا، ولن تستغرق النتائج وقتًا طويلًا، حيث ستستيقظ إسرائيل قريبًا على غزة أخرى، وهذه المرة على حدودها الشرقية”.

On the road to annexation, Israel is turning the West Bank into Gaza | Haaretz Editorialhttps://t.co/opKN7qzFlu

— Haaretz.com (@haaretzcom) September 7, 2024