أبو عبيدة: مسدس البطل الأردني كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة

نشر أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، تغريدات على حسابه في تطبيق “تلغرام”، بشأن عملية معبر الكرامة التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين.

وقال أبو عبيدة في التغريدات:

نبارك العملية البطولية والنوعية على معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني البطل (ماهر الجازي) أحد أبطال طوفان الأقصى.

مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة.

العملية تعبّر عن ضمير أمتنا وعن مآلات “طوفان الأقصى” والكابوس الذي ينتظر الكيان الصهيوني من أبطال أمتنا.

أدّى مجاهدونا في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزة صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية.

وصباح اليوم الأحد، قُتل 3 إسرائيليين عقب إصابتهم بجروح خطرة إثر عملية إطلاق نار في معبر الكرامة الحدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن “3 مصابين في الخمسينيات من عمرهم قُتلوا جراء إطلاق النار على معبر اللنبي”، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الداخلية الأردنية أن مطلق النار هو مواطن أردني يدعى “ماهر ذياب حسين الجازي”.