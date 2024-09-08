“أكبر مظاهرة في تاريخ إسرائيل”.. مئات الآلاف يطالبون بصفقة لتبادل الأسرى (فيديو)

تظاهر مئات الآلاف، مساء السبت، في مدن إسرائيلية عدة للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت هيئة “أهالي المختطفين” في بيان إن أكثر من 400 ألف شخص شاركوا في مسيرة ضخمة في تل أبيب “لدعم عائلات المختطفين وللمطالبة بإعادتهم جميعًا”، واصفة المظاهرة بأنها “الأكبر في تاريخ إسرائيل”.

وأضاف البيان أنه “طالما بقي (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو في السلطة، سنستمر في استقبال المختطفين في أكياس، نناشد أصحاب القلوب في الائتلاف الحكومي إزاحة نتنياهو عن السلطة لإنقاذ المختطفين والبلاد”.

ونقلت عن والدة أحد الأسرى أن ابنها “اختُطف حيًّا، لكن نتنياهو مستعد للتضحية به وبجميع المخطوفين، من أجل بقائه السياسي”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية، أن المظاهرات خرجت في مدن عدة بينها تل أبيب وحيفا ورحوفوت والقدس.

ويطالب أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، لكنه كرر مرات عدة رفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا حتى لو أدى ذلك إلى عدم التوصل إلى اتفاق.