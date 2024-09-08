اتفاق بين الهلال الأحمر القطري والأونروا لدعم عمال ومرضى غزة العالقين في الضفة

وقع الهلال الأحمر القطري ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اتفاقية شراكة لتقديم مساعدات نقدية بقيمة 4.5 مليون دولار للعمال والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة العالقين حاليا في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر القطري في بيان، اليوم الأحد، إن الاتفاقية تأتي بدعم من صندوق قطر للتنمية.

وأضاف أن عدد المستحقين للمساعدات النقدية يبلغ أكثر من 4400 شخص، مشيرا إلى أنها ستمثل “دعما حيويا لأولئك النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي”.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن هذه المساعد جاءت “في الوقت المناسب” وستمكن “الأونروا من مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا”، مشيرا إلى “احتدام الحرب في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية” المحتلة.

وأضاف أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة لا يزالون محاصرين في الضفة الغربية، حيث علقوا في هذا الوضع المتأزم، وانقطعت بهم السبل عن أحبائهم وأرزاقهم”.

بدوره، قال المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية سلطان بن أحمد العسيري إن الصندوق يهدف إلى “تحقيق تأثير معنوي في حياة المحتاجين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية”.