الانتخابات الأمريكية 2024.. هذه الولايات ستحسم نتيجة الصراع بين ترامب وهاريس

بدأت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 في التحرك بشكل آخر في الأيام المقبلة، حيث خرجت بطاقات الاقتراع الأولى في ولاية كارولينا الشمالية، الجمعة 6 من سبتمبر/أيلول الجاري، واستعداد المتنافسَين الرئيسيَّين، كامالا هاريس عن الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، لمناظرة الثلاثاء 10 من سبتمبر، وبدء التصويت المبكر في عدد قليل من الولايات بعد ذلك بفترة وجيزة.

ساحة المعركة الأساسية

هناك 7 ولايات هي الأكثر تأثيرًا في حسم نتائج الانتخابات القادمة، في ظل وضوح هوية باقي الولايات الأمريكية، وهذه الولايات التي تُعرف بالمتأرجحة هي: أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن.

ولكن بين هذه الولايات تتمتع ولايتا جورجيا وبنسلفانيا بوضع خاص، ولذلك ركزت استراتيجية حملة ترامب بشكل كبير عليهما، وأفادت شركة البيانات السياسية AdImpact بأن هاتين الولايتين تمثلان أكثر من 81% من حجوزات الإعلانات المتبقية لحملة ترامب حتى يوم الانتخابات.

وتنبع الأهمية من حجم الأصوات التي تتمتع بها هذه الولايات في المجمع الانتخابي، بنسلفانيا (19 صوتًا انتخابيًّا)، وجورجيا (16)، وكارولينا الشمالية (16).

حظوظ ترامب الانتخابية

إذا تمكن ترامب من الاحتفاظ بولاية كارولينا الشمالية، الولاية الوحيدة من بين هذه الولايات السبع التي فاز بها في عامَي 2016 و2020، فإنه سيحتاج إلى الفوز بولايتَي جورجيا وبنسلفانيا فقط.

لكن الفوز باثنتين من الولايات الثلاث (بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا الشمالية)، إضافة إلى ميشيغان، لن يكون كافيًا لترامب، الذي يحتاج إلى الفوز بها معًا، لأن فوزه بكل من جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا، بجانب الولايات المحسومة جمهوريًّا، يمنح ترامب 270 صوتًا انتخابيًّا.

وإذا خسر إحدى هذه الولايات الثلاث، فإنه سيحتاج إلى الفوز بولايتين أخريين من الولايات السبع المتأرجحة.

حظوظ هاريس الانتخابية

إذا فازت بهذه الولايات الثلاث فستضمن 276 صوتًا انتخابيًّا، وتُحسَم النتيجة لصالحها. أما إذا خسرت كارولينا الشمالية، التي تميل إلى الحزب الجمهوري، فإن هاريس ستحتاج إلى الفوز في ولاية ثالثة كبيرة بجانب جورجيا وبنسلفانيا.

الجائزة الكبرى

من واقع هذه الأرقام، تكون بنسلفانيا هي الجائزة الكبرى على الإطلاق، حيث سيبدأ المرشحان بنحو 220 صوتًا انتخابيًّا لكل منهما من الولايات المحسومة، وتشكل بنسلفانيا 42% من الأصوات الانتخابية التي تحتاج إليها هاريس للوصول إلى 270، بينما تشكل 37% من الأصوات الانتخابية التي يحتاج إليها ترامب للوصول إلى عتبة الـ270 صوتًا.

وأمام هذه المعادلات، ذهبت واشنطن بوست إلى القول “في الوقت الحالي، إذا كنت تريد أن تفهم إلى أين يتجه السباق الرئاسي، فراقب هاتين الولايتين”.

كيف يعمل المجمع الانتخابي؟

تقوم فكرة المجمع الانتخابي على أن كل ولاية تمنح جميع أصوات مجمعها الانتخابي، لمن يحصل على أغلبية أصوات الناخبين العاديين في الولاية، مثلًا إذ فاز ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بنسبة 50% + 1 من الأصوات في ولاية تكساس، فإنه يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي للولاية وعددها 40 صوتًا.

ويُستثنى من هذه القاعدة ولايتان فقط هما “مين” و”نبراسكا”، حيث تقومان بتقسيم أصوات المجمع الانتخابي، حسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، فإذا فاز ترامب في ولاية مين بـ50% من الأصوات تكون له 50% من المقاعد، وهكذا الحال في نبراسكا.