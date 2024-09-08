الصحة العالمية: النظام الصحي في السودان منهار وأكثر من نصف سكانه يواجهون خطر المجاعة

ما بين 70% إلى 80% من المرافق الصحية لا تعمل بكامل طاقتها

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن النظام الصحي في السودان يعاني من انهيار شبه كامل، مشيرا إلى ان ما بين 70% إلى 80% من المرافق الصحية لا تعمل بكامل طاقتها.

وأضاف المسؤول الأممي، في مؤتمر صحفي في بورتسودان شرقي السودان، أن “من المتوقع أن يواجه 25.6 مليون شخص في السودان- أي أكثر من نصف عدد السكان- مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.

وقال أدهانوم إن نحو 15 مليون سوداني في حاجة ملحة إلى مساعدات عاجلة بقيمة 2.7 مليار دولار، موضحا أنه لم يتم توفير سوى نصف هذا المبلغ فقط.

وأشار إلى أن الحرب، التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تسببت في مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح أكثر من 10 ملايين داخل البلاد، وهو أكبر عدد من النازحين في العالم اليوم، بالإضافة إلى هجرة مليوني شخص إلى خارج السودان.

وقال: “يبدو أن المجتمع الدولي قد نسي السودان، ولم يعد يولي اهتماما كبيرا بالصراع الذي يمزقه وعواقبه على المنطقة”، مشيرا إلى “المستويات غير الكافية للتمويل، والعدد الكبير للهجمات على منشآت الرعاية الصحية، التي تعدت الـ100، والاعتداءات على عمال الإغاثة الآخرين والمدنيين، وعدم القدرة على تأمين الوصول الإنساني بدون عوائق عبر الحدود وعبر الخطوط الأمامية للصراع”.

ودعا أدهانوم العالم إلى “الاستيقاظ ومساعدة السودان على الخروج من الكابوس الذي يمر به”.

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي دائم، قائلا إن “السلام هو أفضل دواء”.