بسرب من المسيَّرات والصواريخ.. حزب الله يشن هجوما على مواقع عسكرية إسرائيلية (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذه 6 عمليات جديدة، اليوم الأحد، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما نشر مقطعين مصورين يوثقان قصف مواقع عسكرية إسرائيلية.

وفي وقت مبكر، نشر الحزب مقطعًا مصورًا قال إنه لاستهداف ثكنة برانيت التابعة لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأظهرت المشاهد لحظة انطلاق أحد الصواريخ، وفي مشهد آخر وثق إصابة الصواريخ لأهدافها.

وفي مقطع مصور آخر، نشر الحزب ما قال إنه استهداف تجهيزات تجسسية في موقعَي بركة ريشا والجرداح التابعَين لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وعبر بيانات مقتضبة ومنفصلة، أعلن الحزب عن سلسلة من العمليات، وقال إن مقاتليه قصفوا صباح اليوم مستوطنة كريات شمونة بمجموعة من صواريخ “الفلق”، كما أعلن لاحقًا قصفها مرة أخرى بمجموعة مكثفة من الصواريخ، وفقًا للبيان.

وبمجموعة من صواريخ الكاتيوشا، أعلن الحزب قصف مستوطنة “شامير” شمالي إسرائيل.

واستهدف الحزب التجهيزات التجسسية ‏في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية، مؤكدًا أنه أصابها مباشرة ما أدى إلى تدميرها، حسب البيان.

كما استهدف الحزب التجهيزات التجسسية ‏في موقع “رويسات العلم” في “تلال كفرشوبا” اللبنانية المحتلة، بما وصفه “الأسلحة المناسبة”، مؤكدًا إصابتها مباشرة وتدميرها.

وقال الحزب إنه شن هجومًا جويًّا بسرب من المسيَّرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري، وأوضح الحزب أنه استهدف “أماكن تموضع ضباط الاحتلال وجنوده”، مؤكدًا “إصابة المسيَّرات أهدافها بشكل دقيق”.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا عبر “الخط الأزرق” الحدودي الفاصل، مما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح.