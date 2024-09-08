سياسة|أفريقيا

بعد مقتل 21 تلميذا بـ24 ساعة.. اندلاع حريق جديد في مدرسة بكينيا (فيديو)

ريق مدرسة ابتدائية في كينيا أودى لحياة 21 تلميذًا
حريق مدرسة ابتدائية في كينيا أودى بحياة 21 تلميذًا (الفرنسية)
8/9/2024

قال الصليب الأحمر الكيني والشرطة إن حريقًا اندلع في مدرسة داخلية للبنات في بلدة بوسط كينيا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، مما أدى إلى إصابة ثلاث طالبات على الأقل وإلحاق أضرار بمبنى المدرسة.

يأتي الحريق بعد مقتل 21 تلميذًا على الأقل في حريق اندلع بمدرسة ابتدائية داخلية بمنطقة نيري في وسط كينيا أيضًا في وقت مبكر من يوم الجمعة.

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وقال الصليب الأحمر الكيني في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من مساء أمس السبت “تم الإبلاغ عن حريق في مدرسة إيسيولو الثانوية للبنات بمنطقة إيسيولو”. وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أفاد باحتواء الحريق وتسجيل ثلاث إصابات طفيفة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الكينية ريسيلا أونيانجو، في ساعة متأخرة من مساء أمس، إن حريقًا اندلع في المدرسة تم احتواؤه ولم تذكر سبب الحريق.

وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد القتلى في حريق يوم الجمعة بلغ 17 لكن بيانًا حكوميًّا صدر اليوم أظهر أن العدد ارتفع إلى 21.

وأضاف البيان أنه تم انتشال 19 جثة من موقع الحريق في حين لقي اثنان حتفهما في مستشفيين نُقلا إليهما لتلقي العلاج.

المصدر : رويترز

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