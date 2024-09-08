بعد مقتل 21 تلميذا بـ24 ساعة.. اندلاع حريق جديد في مدرسة بكينيا (فيديو)
قال الصليب الأحمر الكيني والشرطة إن حريقًا اندلع في مدرسة داخلية للبنات في بلدة بوسط كينيا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، مما أدى إلى إصابة ثلاث طالبات على الأقل وإلحاق أضرار بمبنى المدرسة.
يأتي الحريق بعد مقتل 21 تلميذًا على الأقل في حريق اندلع بمدرسة ابتدائية داخلية بمنطقة نيري في وسط كينيا أيضًا في وقت مبكر من يوم الجمعة.
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وقال الصليب الأحمر الكيني في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من مساء أمس السبت “تم الإبلاغ عن حريق في مدرسة إيسيولو الثانوية للبنات بمنطقة إيسيولو”. وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أفاد باحتواء الحريق وتسجيل ثلاث إصابات طفيفة.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الكينية ريسيلا أونيانجو، في ساعة متأخرة من مساء أمس، إن حريقًا اندلع في المدرسة تم احتواؤه ولم تذكر سبب الحريق.
Fire razes Isiolo Girls High School pic.twitter.com/vskhoeE379
— Kenyans.co.ke (@Kenyans) September 7, 2024
وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد القتلى في حريق يوم الجمعة بلغ 17 لكن بيانًا حكوميًّا صدر اليوم أظهر أن العدد ارتفع إلى 21.
وأضاف البيان أنه تم انتشال 19 جثة من موقع الحريق في حين لقي اثنان حتفهما في مستشفيين نُقلا إليهما لتلقي العلاج.