“جامعة أمستردام شريك في الجرائم”.. احتجاجات واسعة في هولندا دعما لفلسطين

احتشد آلاف المتظاهرين في قلب جامعة أمستردام الهولندية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التواطؤ المخزي” للجامعة في دعم إسرائيل في الحرب على غزة، وتوجه المتظاهرون نحو حرم جامعة روترسايلاند، مرددين شعارات “ارحلوا من الحرم الجامعي” و”الشعب المتحد لا يُهزم”.

ورفرفت الأعلام الفلسطينية فوق رؤوس الطلبة المشاركين في المظاهرات، كما حملت اللافتات التي يرفعونها شعارات من قبيل “اقطعوا العلاقات الآن” و”جامعة أمستردام شريك في الجرائم” و”لن نعترف بإسرائيل”.

صرَّح سام أحد قادة الاحتجاج “إن استمرار علاقات الجامعة مع المؤسسات الإسرائيلية يضعها في خانة المتواطئين مع الفصل العنصري والاحتلال الوحشي والإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة”، وطالب إدارة الجامعة بقطع هذه العلاقات فورًا، مشيرًا إلى أن “أي تعاون هو شراكة في الظلم”.

ووجَّه المتظاهر رامون انتقادات شديدة لإسرائيل معتبرًا أن “غزة هي الأكثر تعرضًا للقصف في العالم”، مشبهًا ما يحدث بالقنابل الذرية التي دمرت ناغازاكي وهيروشيما في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية. وأضاف “كل يوم سنعود لتذكير الجامعة بأنهم شركاء في الإبادة الجماعية”

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

وقال سايمون، أحد المشاركين في التظاهر “إن الجامعة تدعم شركات مؤيدة للإبادة الجماعية التي تحدثها إسرائيل داخل فلسطين”، مضيفًا أنهم يتظاهرون منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد هذه الإبادة “وسنستمر في التظاهر حتى تتحرر فلسطين”.

وكانت الشرطة الهولندية في حالة استنفار، وحاصرت الحشود، ودخلت في صدامات مباشرة مع بعض المحتجين.

جاءت هذه الاحتجاجات عقب تقرير نشرته الجامعة على موقعها الإلكتروني، يتناول ما سمّته “مراجعة أخلاقية” للاحتجاجات الداعمة لفلسطين، وهو ما عَدَّه المتظاهرون خطوة استباقية لتبرير تواطؤ الجامعة مع إسرائيل.

Hoe staat het met de stappen die we zetten naar aanleiding van demonstraties op de campus? In deze update lees je meer informatie over de aanvulling van ons ethisch kader, huisregels en de interne dialoog. https://t.co/5sWe9n1VoY

— UvA Amsterdam (@UvA_Amsterdam) September 5, 2024