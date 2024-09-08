سيناتور أمريكي يطالب بمحاسبة قتلة عائشة نور بالضفة الغربية

طالب عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي آدم سميث، بمحاسبة قتلة الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور إزغي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال سميث، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني، مساء أمس السبت “أحث الحكومة الإسرائيلية على تقديم إجابات بسرعة وبشكل شامل عن مقتل الناشطة عائشة نور ويجب محاسبة الجناة”.

وانتقد سميث توسع الاستيطان في الضفة، قائلًا “وعلى نطاق أوسع، ما يسمح نتنياهو بحدوثه في الضفة الغربية مع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني يزعزع الاستقرار وينتهك حقوق الفلسطينيين”.

ويرى السيناتور الأمريكي أن “استمرار الأعمال العدائية في الضفة يعرض الأمن الإقليمي للخطر”، وتابع “عدد لا يحصى من المدنيين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول ما أدى إلى تصعيد العنف الإقليمي ويجب أن يتوقف هذا الأمر”.

Yesterday we learned about the fatal shooting in the West Bank of Aysenur Ezgi Eygi, a Seattle resident and constituent of Washington's Ninth District. Eygi graduated from the University of Washington last May. My thoughts are with her family and loved ones. Reports indicate… — Rep. Adam Smith (@RepAdamSmith) September 7, 2024

كما طالب سميث بحل الدولتين، وإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين، معتبرًا أن هذا هو الحل الوحيد لاستقرار المنطقة وانتهاء ما وصفها بـ”أعمال العنف”، ومؤكدا ضرورة “خلق طريق للسلام في المنطقة”، على حد وصفه.

وقُتلت الناشطة عائشة نور، أمس الأول الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان.

وعملت عائشة نور في بعض شركات الأغذية بالإضافة إلى مكتب محاماة، وتطوعت في حركة التضامن الدولية “ISM”، التي دعمت الفلسطينيين بطرق سلمية ومدنية ضد احتلال إسرائيل لأراضيهم.

وكانت المواطنة الأمريكية راشيل كوري، التي سُحِقَت تحت آلية مجنزرة إسرائيلية حتى الموت في العام 2003، تنتمي إلى الحركة نفسها.