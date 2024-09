سيناتور أمريكي يطالب بمحاسبة قتلة عائشة نور بالضفة الغربية

طالب عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي آدم سميث، بمحاسبة قتلة الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور إزغي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال سميث، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني، مساء أمس السبت “أحث الحكومة الإسرائيلية على تقديم إجابات بسرعة وبشكل شامل عن مقتل الناشطة عائشة نور ويجب محاسبة الجناة”.

وانتقد سميث توسع الاستيطان في الضفة، قائلًا “وعلى نطاق أوسع، ما يسمح نتنياهو بحدوثه في الضفة الغربية مع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني يزعزع الاستقرار وينتهك حقوق الفلسطينيين”.

ويرى السيناتور الأمريكي أن “استمرار الأعمال العدائية في الضفة يعرض الأمن الإقليمي للخطر”، وتابع “عدد لا يحصى من المدنيين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول ما أدى إلى تصعيد العنف الإقليمي ويجب أن يتوقف هذا الأمر”.

