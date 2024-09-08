شاهد: أسيرة إسرائيلية سابقة في غزة تكشف ما يحدث مع الأسرى إذا اقترب منهم جيش الاحتلال

قالت أسيرة إسرائيلية سابقة بقطاع غزة إن اقتراب جيش الاحتلال من الأسرى في الأنفاق هو ما يؤدي إلى مقتلهم على يد المقاومة الفلسطينية، على حد زعمها.

وأوضحت الأسيرة الإسرائيلية السابقة أدينا موشيه، في مقطع فيديو متداول، أنه “في اللحظة التي يدخل فيها الجيش هذه الأنفاق، فلن يمكن إنقاذ حياة المختطفين، لأن حماس حسب عقيدتهم تقتلهم فورًا”.

وأضافت أن قتل الأسرى الإسرائيليين من قِبل المقاومة لا يحدث لأن حماس لا تريد صفقة، بل لأن المقاتلين يكونون “تحت خطر الموت، وهم يبنون على عقيدتهم، وعندها يذهبون إلى الجنة”، وفقًا لقولها.

وزعمت أدينا أن جميع أصدقائها الذين كانوا في الأسر معها بغزة، قُتلوا بأيدي المقاومة، وقالت إنهم قُتلوا “لأن الجيش اقترب منهم، حينما يرون (المقاتلون) قوات الجيش بجانبهم، إنهم ببساطة يقومون بقتل المختطفين”.

“قُتلوا على يد حــ ــمــ ــاس”.. أسيرة إسرائيلية سابقة بقطاع #غزة تكشف تفاصيل جديدة عن تعامل المقاومة حال اقتراب جيش الاحتلال من أسراه داخل الأنفاق#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/03K1IPLmKi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 8, 2024

وأردفت “رغم صِغر شأني فإنني قد أعطيت توجيهات بأن هذا ما سيحصل، هذا واضحًا لأنهم لا يملكون ما يخسرونه، ليس لحماس ما تخسره”، في إشارة إلى أنها سبق أن حذرت جيش الاحتلال من أنه إذا اقترب من الأسرى في الأنفاق فإنهم سيُقتلون بأيدي حماس.

والأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال عثوره على 6 جثث لأسراه في أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقال إنه عثر عليهم مقتولين بأعيرة نارية. وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، صدور تعليمات جديدة للمقاتلين بـ”التعامل معهم (الأسرى) إذا اقترب منهم جيش الاحتلال”.

وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، تسجيلات مصورة للأسرى الذين عثر الاحتلال على جثثهم، وفي جميع التسجيلات حمّل الأسرى الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو مسؤولية ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكذلك مقتل العديد من الأسرى عبر القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.