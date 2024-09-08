لحظة إعدام الجيش الإسرائيلي منفذ عملية معبر الكرامة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة إطلاق أحد جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص من مسافة قريبة على منفذ “عملية معبر الكرامة“، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

ويظهر المقطع منفذ العملية وهو ممدد على الأرض قبل أن يقترب منه أحد الجنود الإسرائيليين ويطلق عليه الرصاص من مسافة قريبة.

وبعد إطلاقه الرصاص، قام الجندي بالعدو بسرعة من المكان.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان، مساء الأحد، إن مطلق الرصاص في الجانب الآخر من جسر الملك حسين هو مواطن أردني يدعى “ماهر ذياب حسين الجازي”.

وأضافت الوزارة أن “النتائج الأوليّة للتحقيق تشير إلى أن الحادث عمل فردي”، مشيرة إلى أن “التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة”.

وأوضحت الوزارة، أن ماهر الجازي من سكان منطقة الحسينية بمحافظة معان، وأنه عبر الجسر سائقًا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن للضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه سيتم فتح جسر الملك حسين يوم الاثنين، أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن.

وقُتل 3 إسرائيليين، صباح اليوم الأحد، عقب إصابتهم بجروح خطرة إثر عملية إطلاق الرصاص في معبر الكرامة الحدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.