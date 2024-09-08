معهد إسرائيلي: مقتل 706 جنود إسرائيليين منذ بدء العدوان على غزة

ذكر تقرير صادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، في 8 من سبتمبر/أيلول الجاري، تحت عنوان “إسرائيل في حرب”، أنه منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 1664 إسرائيليًّا، من بينهم 706 جنود، وأصيب 17 ألفًا و809 آخرون.

وأضاف التقرير أنه منذ بدء الحرب، انطلقت صفارات الإنذار في 935 تجمعًا سكنيًّا، مما أجبر الإسرائيليين على الفرار إلى مناطق آمنة نحو 15 ألف مرة.

وتم إجلاء نحو 143 ألف شخص من منازلهم، كما تعرضت الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق نحو 20 ألف قذيفة من جانب حركات المقاومة الفلسطينية، وتم استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط، حسب التقرير.

الأسرى الإسرائيليون

ذكر التقرير أن 101 أسير وأسيرة ما زالوا محتجزين حاليًّا لدى حماس، بعد أسر 255 إسرائيليًّا في السابع من أكتوبر 2023، بينهم 154 أسيرًا إما تم إطلاق سراحه أو العثور على جثته أو إنقاذه.

المساعدات الأمريكية

تناول التقرير حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

وقال إن الولايات المتحدة وافقت على حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، بجانب 14 مليار دولار مخصصة للمساعدات العسكرية غير المشروطة، هذا بجانب الدعم العسكري المباشر من القوات الأمريكية لقوات الاحتلال، سواء في التسليح والدعم العسكري، أو المشاركة في صد الهجوم الذي قامت به إيران ضد إسرائيل في 14 من إبريل/نيسان 2024.

واعترضت الولايات المتحدة نحو 70 طائرة مسيَّرة و3 صواريخ باليستية من إجمالي الصواريخ والطائرات التي انطلقت من إيران (في العملية التي أطلقت عليها إيران اسم “الوعد الصادق” ردًّا على الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق وأدت إلى مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني).

عنف المستوطنين

رصد تقرير معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إحصاءات عن عمليات العنف والاعتداءات التي قام بها المستوطنون الإسرائيليون ضد قرى ومدن الضفة الغربية، خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 8 سبتمبر 2024، والتي بلغ عددها نحو 1407 حوادث اعتداء.