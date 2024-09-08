مقاومون من كتيبة جنين ينظمون مسيرة بالمخيم ويشاركون في عزاء شهيد (فيديو)

شارك مقاومون من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيت عزاء المقاتلين الذين استشهدوا خلال العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمالي الضفة الغربية مؤخرا.

وأظهرت مقاطع متداولة مقاتلين من الكتيبة وهم يجوبون شوارع مخيم جنين بأسلحتهم، مساء الأحد، قبل أن يتوجهوا إلى بيت عزاء أحد الشهداء.

ووجه متحدث باسم كتيبة جنين التحية إلى سكان مدينة جنين ومخيمها وريفها على صمودهم الأسطوري أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث في بيان إن هذا الصمود يثبت أن جنين ومخيمها ستبقى “عصية على الانكسار، تضيء عتمة الأمة”.

وأكد أن سلاح المقاومة لا يزال مشرعا ولا تزال هناك الكثير من جولات القتال مع جيش الاحتلال، مشددا على أنه لن يثني المقاومة عن مواصلة الطريق.