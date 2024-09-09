أمام ماكدونالدز.. هولنديون يلطخون أنفسهم بالدماء تضامنا مع غزة (فيديو)

نظم ناشطون هولنديون، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام أحد فروع المطعم الأمريكي الشهير ماكدونالدز وسط مدينة روتردام الهولندية، تضامنًا مع قطاع غزة.

ولطخ المتظاهرون أنفسهم بما يشبه الدماء، تنديدًا بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأظهرت مشاهد خاصة رفع المتظاهرين للأعلام الفلسطينية، كما رفعوا لافتات تحمل شعارات منددة بمطعم ماكدونالدز وشركة المشروبات الغازية “كوكاكولا”.

كما اعترض المتظاهرون على موقف الحكومة الهولندية تجاه الاحتلال، مطالبين بضرورة وقف التعاون مع إسرائيل تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

ويتعرض ماكدونالدز منذ أكثر من 10 أشهر لحملة مقاطعة واسعة من عديد الدول العربية والإسلامية فضلًا عن المتضامنين مع غزة في أوروبا وأمريكا، وذلك بسبب صور نشرها موقع ماكدونالدز إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب على غزة، أظهرت تقديمه وجبات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.