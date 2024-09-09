الأردن.. عائلة ماهر الجازي تقيم “بيت تهنئة” وقبيلة الحويطات تصدر بيانا (فيديو)

أقامت عائلة الشهيد الأردني ماهر ذياب الجازي، صباح اليوم الاثنين، بيتًا لاستقبال التعازي، في لواء الحسينية بمحافظة معان جنوبي الأردن.

وقال مراسل الجزيرة إن العائلة سمّت بيت العزاء “بيت فرح وتهنئة”، ما يعكس فخر العائلة واعتزازها بما فعله ماهر.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل توافد المئات إلى بيت العزاء.

تغطية صحفية: توافد القبائل والعشائر الأردنية إلى بيت عزاء ماهر الجازي الحويطي، في منطقة الحسينية بمحافظة معان. pic.twitter.com/banhkVQW0O — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 9, 2024

قبيلة الحويطات: دم ماهر ليس أغلى من دماء الفلسطينيين

في سياق متصل، قالت قبيلة الحويطات الأردنية، التي ينتمي إليها ماهر، إن ما حدث على معبر الكرامة (اللنبي) هو نتيجة “الأعمال الشيطانية” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، ورأته “ردة فعل طبيعية”.

وقالت القبيلة “ما قام به ابننا هو ردة فعل طبيعية لإنسان غيور على دينه ووطنه وعروبته تجاه الجرائم المتواصلة التي يقوم بها المحتل الغاصب ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة ما يجري في غزة من قتل وتشريد وإبادة”.

واستدركت القبيلة “دم ابننا الشهيد ليس أغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني، ولن يكون شهيدنا هو آخر الشهداء، وليعلم الجميع أن قبيلة الحويطات وعلى مر التاريخ كانت وما زالت السد المنيع الحاضر بصف الوطن وقيادته، مدافعة عنه مناصرة لقضايا أمتنتا العربية والإسلامية شأنها شأن كافة قبائل وعشائر الأردن الحبيب”.

وأوضحت أن “ما حصل على معبر الكرامة هو نتيجة الأعمال الشيطانية والمجازر التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته الحالية تجاه أبناء فلسطين كافة، وغزة تحديدًا، والتي لا يقبلها إنسان ولا يتصورها عقل”.

والأحد، قُتل 3 إسرائيليين متأثرين بإصابتهم بجروح خطرة إثر إطلاق نار في معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.

ومُنفذ العملية هو سائق شاحنة أردني يُدعى ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية بمحافظة معان (جنوب)، وفق السلطات الأردنية.

وعقب الحادثة، أعلنت إسرائيل إغلاق المعابر الحدودية مع الأردن، وهي إسحاق رابين (وادي عربة) البري بالقرب من إيلات، واللنبي (جسر الملك حسين) ونهر الأردن (جسر الشيخ حسين) بالقرب من بيت شان.