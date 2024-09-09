العدوان يحرم غزة للعام الثاني.. انطلاق العام الدراسي في الضفة (فيديو)

انطلق، اليوم الاثنين، العام الدراسي الجديد في مدارس الضفة الغربية المحتلة، فيما حرمت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، طلبة المدارس والجامعات من الالتحاق بالعملية التعليمية، للسنة الثانية على التوالي.

والتحق اليوم نحو 807 آلاف طالب وطالبة، في 2459 مدرسة حكومية وخاصة وتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في الضفة بما فيها القدس، يتلقون تعليمهم على يد 51447 معلمًا ومعلمة.

وفي قطاع غزة حرم عدوان الاحتلال أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يضاف إليهم أكثر من 58 ألفًا يُفترض أن يلتحقوا بالتعليم في العام الدراسي الجديد، فضلًا عن 39 ألفًا ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة.

الجزيرة مباشر قامت بجولة في مدرسة الزهراء بحي الدرج شرقي مدينة غزة والتي دمرها الاحتلال، ضمن مئات المدارس.

بدنا نتعلم

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الاحتلال الإسرائيلي قصف خلال الأسبوعين الماضيين 16 مدرسة خلفت عشرات الشهداء ومئات المصابين.

وفي لقاء مع بعض الأطفال قالوا إنهم يعيشون ظروفًا شديدة الصعوبة وأنهم حُرموا من كافة الحقوق بدءًا من الحق في الحياة وحتى الحق في التعليم، وقالت الطفلة ياسمين للجزيرة مباشر “الحياة مش حياة بدنا نروح على المداس بدنا نتعلم بدنا تخلص الحرب”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 25000 طفل ما بين شهيد وجريح، منهم ما يزيد على 10000 من طلبة المدارس، وسط تدمير 90% من مباني المدارس الحكومية البالغ عدد أبنيتها 307.

وتحولت غالبية المدارس التي تديرها “الأونروا” في قطاع غزة وعددها نحو 200 مدرسة، إلى مراكز إيواء للنازحين، كما تعرضت 70% منها للقصف، حيث تم تدمير بعضها بالكامل، وتضررت أخرى بشكل كبير، وبحسب الأونروا فإن 4 من كل 5 مبانٍ مدرسية في غزة تعرضت لضربات مباشرة أو تضررت.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40972 شهيدا و94761 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، فضلًا عن الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ممن لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.