بعد يوم من تطعيمهما ضد شلل الأطفال.. بتر أقدام طفلتين من غزة نتيجة القصف واستشهاد والدتهما (فيديو)

تبحث الطفلة حنان الدقي (3 أعوام) دون جدوى عن والدتها التي استشهدت إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل العائلة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأدى القصف إلى استشهاد الأم وإصابة الوالد بجروح خطرة، كما تسبب في بتر قدمَي حنان وبتر قدم شقيقتها مسك، الأصغر منها بعام تقريبًا.

وقالت شفا الدقي -عمة الطفلتين- للجزيرة مباشر إن المنطقة التي يوجد بها المنزل مصنفة على أنها منطقة آمنة.

وأضافت أن القصف جاء بعد يوم واحد فقط من تطعيم الطفلتين ضد فيروس شلل الأطفال، قائلة إنه قام بما يمكنه لحماية طفلتيه من الفيروس لكنه لم ينجح في حمايتهما من صواريخ الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت أن حنان ومسك بحاجة إلى علاج مكثف ولفترة طويلة، محذرة من وضع نفسي وصحي صعب لهما في المستقبل.

وأشارت إلى أن “ما يحدث في قطاع غزة يمثل حرب إبادة للفلسطينيين، والاستهداف الأكبر بهذه الحرب للأطفال”، مطالبة بتدخل عاجل من المجتمع الدولي من أجل وقف الحرب في غزة.