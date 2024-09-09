بوريل: أحد الأطراف يماطل بمفاوضات وقف إطلاق النار (فيديو)

اتهم مسؤول السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مساء الاثنين، “أحد الأطراف” في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالمماطلة، قائلًا إنه لا يفهم السبب وراء ذلك.

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي، من الجانب المصري لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، أنه كان يجب وقف القصف والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن “هناك مماطلة بالمفاوضات منذ أشهر”.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن دعم جهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال إن قدرات الاتحاد الأوروبي “محدودة في ممارسة الضغوط السياسية على السلطات الإسرائيلية للمطالبة بوقف إطلاق النار”، مشيرًا إلى أنه “إذا وجد الوسطاء صعوبة في فرض حل، فسيكون الأمر صعبًا على باقي الأطراف”.

وأشار مسؤول السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن قطاع غزة “يتحول إلى أرض دون أمن أو نظام، ولا أعرف من سيتولى الأمن فيها، وقد تتحول إلى مقديشو أو هايتي”.

وقال بوريل إن الأمر المهم والعاجل الآن هو فتح المعابر ودخول المساعدات الإنسانية وسيارات الإسعاف واستقبال المصابين من داخل القطاع.