ترامب يوجه تهديدا للدول المتخلية عن الدولار

تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تتحول تدريجيًّا بعيدًا في معاملاتها عن الدولار الأمريكي.

جاء ذلك في كلمته أمام تجمُّع حاشد بولاية ويسكونسن، أعلن خلالها عن خطط اقتصادية مرتبطة بمزيد من التشديد في العلاقات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي، في حال فوزه بالانتخابات.

وقال ترامب “الدول التي تترك الدولار، لن تتعامل الولايات المتحدة معها تجاريًّا، بل سنفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على أي سلع قادمة من هذه الدول”.

تصريحات ترامب تأتي بعد أشهر من مناقشات بينه وبين مستشاريه الاقتصاديين، حول سبل معاقبة الحلفاء أو الخصوم الذين يسعون إلى طرق نشطة للمشاركة في التجارة الثنائية بعملات أخرى غير الدولار.

وناقشت كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا إزالة “الدولرة” في قمة العام الماضي، إلا أن ترامب يريد أن يظل الدولار عملة الاحتياطي العالمية.

وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يمثل الدولار ما نسبته 57% من احتياطات الصندوق المقوَّمة بالعملة الأجنبية، بينما يمثل 80% من مدفوعات التجارة العالمية.