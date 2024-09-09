تركيا: نواصل العمل على جلب جثمان عائشة نور من الضفة (فيديو)

أعلن متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، أن بلاده تواصل العمل على جلب جثمان الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور إزغي أيغي بعد مقتلها برصاص إسرائيلي، في الضفة الغربية.

وقال كتشالي في بيان اليوم الاثنين: نواصل العمل على جلب جثمان مواطنتنا عائشة نور إزغي أيغي التي قتلها جنود إسرائيليون إلى تركيا.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها بفعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر كتشالي أن إسرائيل تغلق المعابر البرية أمام الحركة من فلسطين إلى الأردن اعتبارا من أمس الأحد.

وأوضح أنه بناء على طلب عائلة عائشة نور، تعمل تركيا على خيار نقل الجثمان بطائرة مباشرة لتجنب التأخير في تسليمها لعائلتها.

وأشار إلى أن القنصلية العامة التركية في القدس تتابع الأمر، وأنها على تواصل مع السلطات المحلية لإتمام إجراء النقل في أسرع وقت.

يشار أن الأمن الأردني أيضا، أغلق معبر جسر الملك حسين اللنبي أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن، إثر حادثة إطلاق نار بالمعبر أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين ومنفذ العملية بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.

مراسم تشييع

وذكر المسؤول التركي أنه بناء على طلب عائلة أيغي يتم التخطيط على دفن الجثمان في منطقة ديديم بولاية أيدن غربي تركيا.

وأقيم في مدينة نابلس الفلسطينية، اليوم الاثنين، مراسم تشييع جثمان عائشة نور إزغي أيغي بإخراج الجثمان من مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان، وترأسهم محافظ نابلس غسان دغلس، بمشاركة قيادات من مختلف الفصائل الفلسطينية، وحضور شعبي واسع.

وظهر الجثمان، الذي حُمل على الأكتاف، ملفوفا بالعلم الفلسطيني، فيما غُطي الرأس بالكوفية الفلسطينية (غطاء للرأس شعبي).

وتم تنظيم موكب عسكري لنقل الجثمان من المستشفى الحكومي وردد المشيعون هتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للاحتلال.

وبعد تحميل الجثمان في سيارة الإسعاف ستستمر الإجراءات الرسمية لنقلها إلى تركيا.