“حدث أمني” في إسرائيل.. توقيف “سيارة مشبوهة” واعتقالات مفاجِئة (شاهد)

من بينهم مشتبه فيه بتنفيذ هجوم

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن الشرطة اعتقلت 13 فلسطينيًا، ظهر اليوم الاثنين، داخل “سيارة مشبوهة” على طريق رقم 6 بالقرب من مفرق حوراشيم، في كفر قاسم بالمثلث الجنوبي شمال شرقي تل أبيب.

وأضافت “شارك جهاز الأمن العام (الشاباك) في عملية الاعتقال، وتم تحويلهم جميعًا للتحقيق”.

وتابعت “من بين المعتقلين مشتبه فيه مقيم خلافًا للقانون في يهودا والسامرة (المسمى التوراتي للضفة الغربية المحتلة)، خطط لتنفيذ هجوم، بناء على معلومات استخبارية”.

שוהה בלתי חוקי פלסטיני נעצר בכביש 6 בחשד שתכנן לבצע פיגוע, השב"כ מעורב בחקירה. כביש 6 נחסם ממחלף חורשים צפונה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/RHKjCv1frD — גלצ (@GLZRadio) September 9, 2024

وبحسب الهيئة الرسمية، حلقت مروحية إسرائيلية في الجو وصدرت تعليمات للسائقين الآخرين الموجودين في المنطقة بالابتعاد عن مكان الحادث. وعليه، أُغلق طريق رقم 6 أمام حركة المرور لفترة ثم تم افتتاحه لاحقًا.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال 12 فلسطينيًا على الأقل من الضفة، بينهم صحفية وأسرى سابقون.

وأكد أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأوضح أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة، تأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة المستمرة في غزة، والتي استهدفت الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، بشكل غير مسبوق.