ذعر في نهاريا.. لحظة انفجار مسيّرة تسللت من لبنان بمبنى شمالي إسرائيل (شاهد)

أكدت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، إصابة مبنى في نهاريا شمالي إسرائيل بمسيّرة أُطلقت من لبنان، فيما أظهرت لقطات متداولة لحظة انفجارها في المبنى وإصابته بشكل مباشر، وسط حالة من الذعر أصابت المارة والموجودين قرب مكان الانفجار.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بإصابة المبنى في نهاريا بعد تسلل وسقوط المسيّرة الانقضاضية بالتزامن مع سماع صوت انفجار ضخم، وفعّل جيش الاحتلال صفارات الإنذار ونظام الدفاع الجوي إثر مخاوف من تسلل مسيّرات أخرى من لبنان.

وقال الجيش في منشور على منصة إكس “إلحاقًا للإنذارات التي تم تفعيلها حول تسلل مسيّرات معادية في منطقة الجليل الغربي، رصدنا هدفين جويين مشبوهين تجاوزا الأجواء اللبنانية (نحو إسرائيل)، وتحطمت مسيّرة بمنطقة نهاريا”.

דיווח ראשוני: פגיעה ישירה במבנה בנהריה, לא ידוע על נפגעים pic.twitter.com/X3gb9C8ik4 — גלצ (@GLZRadio) September 9, 2024

وذكر الجيش الإسرائيلي أن سقوط المسيّرة على المبنى “لم يتسبب بإصابات”، لكنه لم يشر إلى مصير المسيّرة الثانية.

ونشر إسرائيليون مقطع فيديو للمسيّرة في سماء نهاريا، وصورًا لمبنى عليه علامات حريق، قالت إذاعة الجيش في بيان إن المسيّرة أصابته.

وقال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان “إنه يجب التعامل مع نهاريا مثل تل أبيب وعدم التسليم بالفوضى في الشمال”.

דין נהריה כדין תל אביב.

אסור להשלים עם הפקרת הצפון. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) September 9, 2024

ونهاريا هي مدينة ومستوطنة إسرائيلية ساحلية تتبع قضاء عكا، ويعني اسمها بالعبرية “ذات النهر”، وتتميز بموقعها الجغرافي لقربها من الحدود اللبنانية ولوقوعها على مفترق طرق.

وصارت نهاريا عرضة لصواريخ حزب الله اللبناني لوقوعها ضمن أهداف عملياته التي أعلنها ضد “أهداف إسرائيلية في الجليل الأعلى والجليل الغربي وتلال كفر شوبا”.

استهداف موقع عسكري إسرائيلي

وفجر اليوم، أصيب 4 أشخاص بجروح، جراء غارة جوية إسرائيلية على بلدة حانين جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله في بيان استهداف موقع “معيان باروخ” شمالي إسرائيل ‏بأسلحة صاروخية وإصابته “إصابة مباشرة”، دون مزيد من التفاصيل.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية -المشتعلة منذ 11 شهرًا- تصعيدًا ملحوظًا بوتيرة الهجمات المتبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وتضامنًا مع غزة التي تتعرض لحرب مدمرة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر “الخط الأزرق” الحدودي الفاصل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.