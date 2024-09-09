عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهكم على كلمة لنتنياهو (فيديو)

تهكمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة على كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعرب فيها عن تعاطفه مع عائلات الأسرى.

وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم الاثنين “أسمع صرخات عائلات المختطفين وعائلات الذين فقدوا أعز الناس لديها”.

وأضاف “أنا وزوجتي نذهب إلى اجتماعات مفجعة تحطم قلوبنا إلى أشلاء، أستمع ولا أحكم أيضًا، وأبذل قصارى جهدي لإعادة المختطفين والانتصار في الحرب”.

بدورها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، إن نتنياهو “لم يفوت أي فرصة لإفشال صفقة لإعادة المختطفين، لو أنك فعلًا أنصتّ لكان المختطفين قد عادوا، والنصر الوحيد في الحرب هو إعادة جميع المختطفين”.

وأضافت “الصفقة ستوفر عليك لقاءات تفطر القلب وتملؤه أسى، وقلوب عائلات المختطفين منفطرة ومليئة بالأسى منذ 339 يومًا”.

وتظاهر مئات الآلاف، أول أمس السبت، في مدن إسرائيلية عدة للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.