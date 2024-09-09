غارات إسرائيلية واسعة على سوريا تخلف 14 قتيلًا وحرائق كبيرة

ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مدينة مصياف بريف حماة السورية إلى 14 قتيلًا و43 جريحًا بينهم حالات حرجة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وقالت الوكالة إن “العدوان الإسرائيلي تسبب بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون، إضافة إلى اندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه”.

وكان مصدر عسكري قال للوكالة إن “العدوان الإسرائيلي نُفِّذ في حوالي الساعة 11:20 من مساء الأحد، حيث استهدفت الغارات الجوية مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ وأسقطت بعضها”.

ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل التي لا تعلق عادة على تقارير عن الضربات في سوريا.

وتزايدت هذه الضربات على سوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي نهاية أغسطس/آب المنصرم قُتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للجيش السوري وحزب الله اللبناني في وسط سوريا.

وكان الهجوم الأبرز على سوريا منذ الحرب على غزة، قصف طائرات حربية إسرائيلية السفارة الإيرانية في دمشق في إبريل/نيسان الماضي، وهو الهجوم الذي قالت إيران إنه أدى إلى مقتل سبعة مستشارين عسكريين بينهم ثلاثة من كبار القادة.