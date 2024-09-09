قائد الجيش الإسرائيلي يصف عملية حزب الله في نهاريا بالحادث الخطير

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن استهداف حزب الله اللبناني لمبنى سكني في نهاريا بالجليل الغربي شمالي إسرائيل “حادث خطير”.

جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجراه هاليفي، مساء الاثنين، مع ضباط كبار بهيئة الأركان حول تطور الأوضاع على الحدود الشمالية، وفق بيان للجيش نشره عبر منصة إكس.

وصباح الاثنين، أصابت طائرة مسيَّرة أُطلقت من لبنان مبنى متعدد الطوابق في نهاريا مخلفة أضرارًا مادية دون وقوع إصابات، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال هاليفي إن “استهداف حزب الله لمبنى سكني صباح اليوم (الاثنين) في نهاريا هو حادث خطير، وكذلك إطلاق النار على مواطني الشمال”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة في الشمال، وهو على أهبة الاستعداد مع خطط عملياتية جاهزة، ومستعد لأي مهمة يُكلَّف بها”.

وسبق أن نقلت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة عن مصادر عسكرية إسرائيلية -لم تسمّها- قولها إن المسيَّرة التي انفجرت في مبنى بنهاريا كان هدفها إحدى القواعد العسكرية جنوب المدينة.

ونشر إسرائيليون مقطع فيديو للمسيَّرة في سماء نهاريا، وصورًا لمبنى عليه علامات حريق قالت إذاعة الجيش في بيان إن المسيَّرة أصابته.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية -المشتعلة منذ 11 شهرًا- تصعيدًا ملحوظًا لوتيرة الهجمات المتبادَلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربًا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.