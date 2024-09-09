قوات “الفجر” تطلق رشقتين صاروخيتين على مواقع إسرائيلية

أعلنت قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليتين استهدفت فيهما مواقع في شمالي إسرائيل.

ونشرت قوات الفجر بيانين منفصلين، قالت في أحدهما إنها استهدفت موقع “بيت هلل” في مستوطنة “كريات شمونة” برشقة صاروخية صباح اليوم.

وفي بيان آخر، قالت قوات الفجر إنها استهدفت الموقع الإسرائيلي ذاته، برشقة صاروخية ثانية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في الضربتين، وفقًا للبيان.

وأشار الجناح العسكري للجماعة الإسلامية إلى أن الاستهداف جاء “ردًّا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين واللبنانيين، ودعمًا لصمود أهالي غزة ونصرة لأهالي الضفة الغربية المحتلة، كما أنه تأكيد على خيار الجهاد دفاعًا عن أرضنا وأهلنا”.

وعاد اسم قوات الفجر، التي تُعَد الفرع المسلح لجماعة الإخوان المسلمين في لبنان، ليبرز مجددًا مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ بدأت مع فصائل المقاومة الأخرى في لبنان قصف مواقع عسكرية إسرائيلية، دعمًا لغزة.