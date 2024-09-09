“ماتريس 300” في مهمة استخبارية.. المقاومة تسيطر على مسيّرة إسرائيلية شرقي غزة (شاهد)

بثت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- مشاهد من سيطرة مقاتليها على طائرة إسرائيلية بدون طيار بعد إسقاطها في غزة.

وقالت الكتائب عبر تلغرام، إن المسيّرة من نوع “ماتريس matrice 300) “300)، وإنها أُسقطت خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء شرق غزة.

وظهر في التسجيل المصوّر أحد مقاتلي شهداء الأقصى وهو يعرض المسيّرة التي تم السيطرة عليها وذلك بعد أن تلا جزءًا من الآية 13 من سورة التوبة “قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفِ صدور قوم مؤمنين”.

“ماتريس 300”

وتتميز مسيّرات (ماتريس 300 آر تي كيه) بمتانتها العالية وبوقت طيران طويل يصل إلى 55 دقيقة، وقدرتها على حمل أثقال متعددة مثل الكاميرات عالية الدقة والمستشعرات الحرارية، وهي خيار مثالي لرسم الخرائط في المناطق المتضررة بشدة وتوفير المعرفة التامة بالوضع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تواصل المقاومة تصديها لعدوان جيش الاحتلال المدمر على قطاع غزة والذي خلّف عشرات آلاف الشهداء والمصابين.

وعلى مدى 11 شهرًا تكثّف الفصائل الفلسطينية عملياتها النوعية خلال صد توغلات جيش الاحتلال، وتنصب له الأفخاخ والكمائن في محاور القتال المختلفة مكبدة إياه خسائر فادحة في الجنود والعتاد.