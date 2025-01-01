الثانية خلال 72 ساعة.. جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة “إم كيو 9” أمريكية فوق مأرب (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، صباح الأربعاء، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية أثناء تنفيذها مهام “عدائية” بأجواء محافظة مأرب وسط اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع “دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة أمريكية نوع (إم كيو 9) أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع”.

وأضاف في بيان متلفز، أن هذه الطائرة هي الثانية خلال 72 ساعة (التي يتم إسقاطها) والـ14 خلال معركة “الفتح الموعود” و”الجهاد المقدس”.

وأكد يحيى سريع أن العملية تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

كما أكد أن جماعة الحوثي ستسمر في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بعد توقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها.