سياسة|سوريا

السعودية تطلق جسرا جويا لمساعدة الشعب السوري (شاهد)

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للشعب السوري
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1/1/2025-|آخر تحديث: 1/1/202503:55 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وصلت أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز “الملك سلمان” للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الأربعاء.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، كان في استقبال الطائرة الأولى، القائم بأعمال سفارة المملكة في سوريا عبدالله بن صالح الحريص، ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري محمد حازم بقله.

وأوضح القائم بأعمال سفارة المملكة في سوريا أن هذه المساعدات تعد امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية للشعب السوري الشقيق من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للإسهام في تخفيف معاناته جراء الأزمة الراهنة التي يمر بها.

ونقلت الوكالة عن المشرف العام على المركز عبدالله الربيعة أن “الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري آخر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيقدم الإغاثة العاجلة للأشقاء السوريين”.

تطور العلاقات

وشهدت علاقات الدولتين، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، العديد من التطورات المهمة حيث زار وفد حكومي سعودي، دمشق والتقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

كما وجه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الدعوة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني لزيارة الرياض.

المصدر : وكالة الأنباء السعودية

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