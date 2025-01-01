السعودية تطلق جسرا جويا لمساعدة الشعب السوري (شاهد)

وصلت أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز “الملك سلمان” للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الأربعاء.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، كان في استقبال الطائرة الأولى، القائم بأعمال سفارة المملكة في سوريا عبدالله بن صالح الحريص، ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري محمد حازم بقله.

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق، إلى مطار دمشق الدولي.https://t.co/XL6yxrjz1P#واس_عام pic.twitter.com/TBjJLHUkDA — واس العام (@SPAregions) January 1, 2025

وأوضح القائم بأعمال سفارة المملكة في سوريا أن هذه المساعدات تعد امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية للشعب السوري الشقيق من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للإسهام في تخفيف معاناته جراء الأزمة الراهنة التي يمر بها.

ونقلت الوكالة عن المشرف العام على المركز عبدالله الربيعة أن “الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري آخر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيقدم الإغاثة العاجلة للأشقاء السوريين”.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مواد غذائية وإيوائية وطبية من #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة لمساعدة الشعب السوري.https://t.co/OYDPV7cBje#واس_عام pic.twitter.com/1htH6KECDa — واس العام (@SPAregions) January 1, 2025

تطور العلاقات

وشهدت علاقات الدولتين، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، العديد من التطورات المهمة حيث زار وفد حكومي سعودي، دمشق والتقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

كما وجه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الدعوة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني لزيارة الرياض.