انتهاكات جسيمة بحق الأسيرة الفلسطينية خالدة جرار (فيديو)

حذر محمود حسان، محامي الأسيرة الفلسطينية خالدة جرار، في لقاء مع الجزيرة مباشر من تردي ظروف احتجازها، وطالب بزيادة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاعتقال الإداري للفلسطينيين.

وأضاف حسان أن خالدة (61 عامًا) تواجه ظروفًا غير إنسانية منذ وضعها في العزل الانفرادي في أغسطس/آب الماضي.

وأوضح أن الزنزانة التي تُحتجز فيها خالدة شديدة البرودة وتتعرض لإضاءة مستمرة، مشيرًا إلى أن الطعام الذي يقدمه سجن “نفي تيرتسا” في منتهى السوء.

وأكد حسان عدم تقديم أي رعاية طبية لخالدة، مع حرمانها من أبسط المستلزمات، مضيفا أنها في عزلة تامة، وتُعد زيارة المحامي هي المنفذ الوحيد لها للاتصال مع العالم الخارجي.

وقررت المحكمة العسكرية بسجن عوفر، في الضفة الغربية المحتلة، تثبيت تمديد اعتقال خالدة جرار إداريًّا 6 أشهر إضافية.

وقال حسان إن ما تتعرض له خالدة جرار يحدث لآلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال تحت وطأة الاعتقال الإداري.

وطالب بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها ضد الفلسطينيين.

وقبل أسبوع، مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة بحق خالدة جرار، إلى جانب تمديد أمر عزلها المتواصل منذ نحو 140 يومًا.

ووفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، يوجد نحو 10 آلاف أسير في سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 3 آلاف قيد الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة لهم.