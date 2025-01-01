“بالرشوة”.. سوريون يروون معاناتهم في الدوائر الحكومية خلال عهد بشار الأسد (فيديو)

تعددت مظاهر المعاناة والظلم خلال حكم نظام بشار الأسد سوريا، وقال سوريون للجزيرة مباشر إن الرشوة كانت من أكثر مظاهر الفساد شيوعًا في الدوائر الحكومية.

وروت امرأة للجزيرة مباشر معاناتها أثناء البحث عن ابنها المفقود، قائلة إن الأمر كان يُحل بدفع الرشوة، وكلما زادت قيمة الرشوة حصلت على نتائج أفضل.

بدوره، قال علاء السبيناتي إنه لمس من خلال عمله محاميًا مدى تردي الخدمات الحكومية، وسوء تعامل الموظفين في دوائر الحكومة.

وأضاف أن المعاملات كانت تستمر وقتًا طويلًا، وكان لا بد من دفع رشوة للموظفين لإنجاز ما تريد.

لكن علاء قال إن الأمر تغيَّر بعد سقوط النظام، وأصبح الموظفون يتعاملون بلطف مع المراجعين.

وأكدت نور ما ذكره علاء، وقالت إن الأمر اختلف عن السابق، عندما كان الموظفون يتعمدون التلاعب بالمراجعين وإنهاء المعاملات ببطء من أجل الحصول على رشوة.