تقرير يكشف قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل ونوعها لضرب غزة

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 22 مليار دولار منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى أغسطس/آب 2024.

ونشر المعهد تقريرًا، اليوم الأربعاء، قال فيه إن واشنطن سلمت إسرائيل 50 ألف طن أسلحة خلال الفترة المذكورة، شملت صواريخ وقنابل دقيقة ومروحيات هجومية ومركبات مدرعة.

50 ألف طن من الأسلحة

ووفقًا لبيانات التقرير فإن 69% من واردات إسرائيل من الأسلحة في الفترة من 2019 إلى 2023 جاءت من الولايات المتحدة، في حين ارتفعت النسبة إلى 78% في الفترة اللاحقة.

وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2023، نقلت الولايات المتحدة أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة بقيمة 2.4 مليار دولار إلى إسرائيل، وقفز الرقم إلى 50 ألف طن بحلول أغسطس 2024، تحملها مئات الطائرات والسفن.

وأظهر تقرير منفصل للمعهد أن عائدات شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية الثلاثة المصنفة ضمن أكبر 100 شركة أسلحة في العالم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2023 وبلغ إجمالي عائداتها 13.6 مليار دولار.

أرباح شركات الأسلحة

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأربعاء، في تقرير أعدته بناء على بيانات معهد ستوكهولم إن إجمالي عائدات شركات تصنيع الأسلحة الثلاثة الكبرى بإسرائيل ارتفعت بنسبة 15% بعد بدء الحرب وبلغت 13.6 مليار دولار.

وأضافت “على سبيل المثال، ارتفعت عائدات شركة إلبيت سيستمز (المرتبة 27 في العالم) بنسبة 14%، لتصل إلى 5.4 مليارات دولار، وأفادت الشركة بأنها حصلت بين أكتوبر وديسمبر 2023 على عقود بقيمة حوالي 900 مليون دولار تتعلق بالجيش الإسرائيلي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمجموعة متنوعة من المعدات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ لنظام القبة الحديدية، والقنابل الموجهة بدقة، وطائرات مروحية CH-53 للنقل الثقيل، ومروحيات هجومية أباتشي AH-64، وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وقنابل تخترق الحصون والمركبات المدرعة”.