حقوقيون يطالبون بالإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف عقب احتجازه في لبنان

أطلق حقوقيون ونشطاء، حملة واسعة تطالب السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن الشاعر المصري المعارض عبد الرحمن يوسف القرضاوي، المعتقل منذ السبت الماضي بعد وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي قادمًا من سوريا.

وأكد النائب العام التمييزي في لبنان، أن توقيف عبد الرحمن يوسف تم بموجب بلاغ من الإنتربول، استنادًا إلى مذكرة توقيف مصرية. وأوضح أن السلطات اللبنانية ستطلب من مصر الملف القضائي الخاص به للنظر في طلب تسليمه.

وتهدف الحملة التي أطلقها النشطاء إلى الضغط على السلطات اللبنانية لضمان احترام القوانين الدولية المتعلقة بحماية المعارضين السياسيين ومنع تسليمهم إلى دول قد تشكّل خطرًا على حياتهم.

شاعر وسياسي

وعبد الرحمن يوسف هو شاعر وكاتب مصري بارز، وُلد عام 1970 في مصر وهو نجل الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وتميز عبد الرحمن بكتاباته الشعرية التي تمزج بين الأصالة والتجديد، وأصدر العديد من الدواوين الشعرية، كما أدّى دورًا سياسيًّا بارزًا، وكان من المشاركين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ومن الأصوات التي دافعت عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.