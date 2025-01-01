شاهد: أطفال في غزة يرتجفون من شدة البرد وإحصائية صادمة بشأن غرق خيام النازحين

تتوالى المشاهد القاسية من غزة، لأطفال يرتجفون بردًا مع اشتداد موجات الصقيع، حيث تتكالب عليهم ويلات الحرب من قصف ونزوح ودمار، ثم شدة البرد والأمطار، وما يترتب على كل ذلك من أمراض عديدة.

وفي أحدث إحصائية نشرها الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ذكر أن أكثر من 1500 خيمة تؤوي نازحين غمرتها مياه الأمطار في مخيمات النزوح بمحافظات القطاع.

ويدخل فصل الشتاء على سكان قطاع غزة للعام الثاني على التوالي في ظل حرب شرسة، تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، دمرت أكثر من ثلثي منازلهم، وألقت بالغالبية العظمى منهم في مخيمات الإيواء، فريسة للبرد والجوع.

وذكرت الإحصائية أن 1542 خيمة تؤوي نازحين في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء بمناطق قطاع غزة، غمرتها مياه الأمطار التي شهدتها الأجواء الفلسطينية خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ رصدت مئات الخيام التي غمرتها مياه الأمطار بمستوى منسوب يزيد على 30 سنتيمترا، وإصابة كثير من النازحين بحالات ارتعاش بسبب البرد وتلف أمتعتهم وأفرشتهم.

كما رصدت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة 242 خيمة غمرتها مياه الأمطار في كل من المخيمات المقامة على أرض ملعب اليرموك ومتنزه بلدية غزة، و185 خيمة مقامة على أرض مجمع السرايا، و70 خيمة مقامة على أرض موقف الشجاعية.

ورصدت في محافظة رفح 170 خيمة غمرت بالمياه مقامة على شارع البحر وفي محيط منطقة استراحة “فش فرش”.

وفي خان يونس في منطقة جامعة الأقصى ومحيط سجن أصداء وبركة حي الأمل تضرر أكثر من 665 خيمة وغمرت بالمياه، وفي محافظة الوسطى تركزت الخيام التي غمرتها المياه في منطقة غرب دير البلح بالبصة ومحيط البركة ومنطقة وادي السلقا وبلغت 210 خيام.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الخيام تسربت إليها مياه الأمطار بمنسوب يزيد على 30 سم، وأن مئات الخيام الأخرى تسربت إليها مياه الأمطار دون هذا المنسوب، ولم يتمكن النازحون فيها من استخدامها حتى ينتهي المنخفض الجوي.

“والله اتبهدلنا فيها”

في لقاء مع أحد الأطفال كان ينقل فراش عائلته بعد غرق خيمتهم بمياه الأمطار في غزة، قال “والله تبهدلنا وغرق كل شيء”، انبلت خيمتنا وتبهدلنا والجيران حكوا لنا تعالوا اقعدوا بالخيمة عنا، بس تنشف (تجف) خيمتكوا تعالوا اقعدوا فيها”.

وأضاف: “انبلوا (غرقت) الفرشات، وانبلينا إحنا و5 مرات غيرنا، وانبلوا، انبلوا الفرشات والأواعي وكل إشي والمخدات والإحرامات”.

“والله تبهدلنا وغرق كل شيء” الأمطار تضاعف معاناة الطفل “سميح” وعائلته في #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/3fl8ksiRhz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 31, 2024

كما غرقت خيام المرضي بمجمع ناصر الطبي في خان يونس بموجة الأمطار التي ضربت القطاع.