لحظة اشتعال مركبة تابعة لأمن السلطة الفلسطينية مع تجدد الاشتباكات في جنين (شاهد)

تجددت الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين مسلحين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بأن الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وأجهزة السلطة تجددت مساء أمس الثلاثاء، في مخيم جنين شمالي الضفة.

وأظهرت مشاهد متداولة، لحظة اشتعال النار في مركبة عسكرية تابعة للسلطة الفلسطينية على مدخل مخيم جنين.

ومنذ 26 يومًا يشهد مخيم جنين اشتباكات بين المقاومين وأجهزة أمن السلطة، أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيًا من الجانبين.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله حملتها المستمرة للأسبوع الرابع على التوالي في مخيم جنين، مستهدفة من تصفهم بـ”الخارجين عن القانون”.

وتشير السلطة إلى أن هذه الحملة “تهدف إلى فرض الأمن وإنهاء الفلتان”، في حين تؤكد الفصائل الفلسطينية أن الحملة تستهدف مقاومين يقاومون الاحتلال الإسرائيلي.